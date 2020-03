Coronavirus: L'OCDE abaisse sa prévision de croissance mondiale à 2,4% en 2020

L'épidémie de coronavirus affecte lourdement l'économie mondiale qui devrait croître cette année à son rythme le plus faible depuis la crise financière il y a plus de dix ans, a prévenu lundi l'OCDE, pressant les gouvernements et les banques centrales d'agir pour éviter un impact encore plus important.

L'économie mondiale devrait progresser de seulement 2,4% en 2020, soit le taux le plus faible observé depuis 2009, et alors que l'OCDE tablait encore sur une croissance de 2,9% en novembre, a indiqué l'organisation dans ses prévisions actualisées.

L'OCDE estime que l'économie mondiale pourrait renouer avec un taux de croissance de 3,3% en 2021, une prévision basée sur l'hypothèse d'un pic de l'épidémie de coronavirus en Chine au premier trimestre 2020 et d'une propagation contenue dans le reste du monde.

Toutefois, si le nouveau virus s'étend en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, la croissance mondiale pourrait tomber à 1,5% cette année, a averti l'OCDE.

(Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)