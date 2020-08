Coronavirus-L'OMS espère la fin de la pandémie en moins de 2 ans

GENEVE, 21 août (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) espère que la crise du coronavirus pourra être vaincue en moins de deux ans, a déclaré vendredi son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il avait fallu deux ans pour éradiquer la grippe espagnole, qui était apparue en 1918, a-t-il rappelé.

"Notre situation aujourd'hui, avec plus de technologies et bien sûr plus d'interconnexions, accroît la possibilité de propagation du virus, il peut se déplacer rapidement", a-t-il dit.

"Dans le même temps, nous avons les technologies et les connaissances pour l'arrêter."

Plus de 22,8 millions de personnes dans le monde ont été infectées par le nouveau coronavirus et 793.382 sont mortes du COVID-19, selon un décompte de Reuters.

(Stephanie Nebehay et Michael Shields, version française Marc Angrand)