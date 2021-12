Coronavirus: L'OMS s'inquiète du "tsunami de cas" provoqué par les variants

GENÈVE (Reuters) - La circulation simultanée des variants Delta et Omicron du coronavirus provoque un "tsunami de cas", a déclaré mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), réitérant son appel en faveur d'un partage mondial plus équitable des doses de vaccin contre le COVID-19.

"Delta et Omicron sont désormais des menaces jumelles qui font grimper les nombre de cas à des niveaux record, entraînant des flambée des hospitalisations et des décès", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, étant hautement transmissible et se propageant en même temps que Delta, provoque un tsunami de cas", a-t-il ajouté lors d'un point de presse.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a de nouveau appelé à un partage plus équitable des vaccins contre le COVID-19, prévenant que l'accent mis sur le rappel vaccinal dans les pays riches pourrait entraîner une pénurie de doses dans les pays pauvres.

L'OMS fait campagne pour que tous les pays atteignent l'objectif d'une couverture vaccinale de 70% d'ici mi-2022, ce qui contribuerait à mettre fin à la phase critique de la pandémie, a-t-il déclaré.

Cela fera deux ans, à la Saint-Sylvestre, que la Chine a signalé à l'OMS 27 cas d'une "pneumonie virale" d'origine inconnue dans la ville de Wuhan.

Depuis, plus de 281 millions de personnes dans le monde ont été infectées par le coronavirus et plus de 5 millions sont décédées, selon un décompte de Reuters.

