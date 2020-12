Coronavirus-L'UE examine le candidat vaccin de Pfizer et BioNTech

AMSTERDAM, 21 décembre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) va examiner lundi le dossier du candidat vaccin contre le coronavirus du laboratoire américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, avec la perspective de permettre aux vaccinations de débuter dans l'Union européenne sous moins d'une semaine.

Plusieurs pays du bloc communautaire parmi lesquels l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont fait savoir qu'ils entendaient débuter les vaccinations à compter du 27 décembre, alors que le déploiement du vaccin a déjà commencé ce mois-ci en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

En France, les premières vaccinations contre le coronavirus pourraient être effectuées dans les tout derniers jours de l'année avant de "monter en puissance début janvier", a déclaré la semaine dernière le Premier ministre Jean Castex devant l'Assemblée nationale.

Si le candidat vaccin de Pfizer et BioNTech reçoit le feu vert de l'EMA, il restera à la Commission européenne de donner son aval, probablement mercredi.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà fixé aux 27, 28 et 29 décembre les premières vaccinations dans l'UE.

Priorité sera donnée aux publics les plus vulnérables, soit les personnes âgées et le personnel de santé, avant une campagne de vaccination plus large qui devrait intervenir au plus tôt à la fin du premier semestre 2021. (Keith Weir; version française Jean Terzian)