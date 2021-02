Coronavirus-L'UE propose d'investir dans la production de vaccins pour faire face à la pénurie

BRUXELLES, 2 février (Reuters) - La Commission européenne propose d'accélérer la production de vaccins contre le COVID-19 en apportant des améliorations aux usines pharmaceutiques ou en en construisant de nouvelles, selon une lettre consultée mardi par Reuters.

Cette lettre, signée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre portugais, Antonio Costa, intervient alors que l'Union européenne fait face à un manque de vaccin dû à des problèmes de production.

"La Commission déploiera tous les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de l'Europe, que ce soit par des investissements supplémentaires pour améliorer ou reconditionner des usines déjà existantes, ou pour en construire de nouvelles", est-il dit dans la lettre.

Il y est aussi ajouté que le budget européen et le plan de relance adoptés en décembre devraient être utilisés à cet effet.

La Commission devrait contacter les laboratoires afin de travailler à développer non seulement des vaccins mais aussi des tests et des traitements. Elle propose aussi de créer un programme dans lequel participeraient des laboratoires et des compagnies de haute technologie afin de détecter et de répondre à de possibles agents pathogènes plus rapidement. (Sabine Siebold; version française Camille Raynaud)