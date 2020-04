Coronavirus: L'activité économique a reculé de 36% en France

Dans un nouveau point de conjoncture, l'Insee confirme également que chaque mois de confinement se traduirait par une perte de trois points de Produit intérieur brut (PIB) annuel.

L'institut souligne que la reprise de l'activité prendra du temps et qu'elle n'interviendra que longtemps après la levée des mesures de confinement, mises en oeuvre le 17 mars dernier et que l'exécutif entend prolonger sans surprise au-delà de la date annoncée du 15 avril.

L'Insee indique qu'il publiera "si possible fin avril" la première estimation du PIB au premier trimestre.

"L?évolution du PIB devrait être nettement négative au premier trimestre et sans doute plus encore au deuxième trimestre, selon la durée et les modalités de sortie du confinement", souligne l'Institut.

La Banque de France a estimé pour sa part mercredi que l'économie française s'était sans doute contractée de 6% au premier trimestre.

(Leigh Thomas et Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)