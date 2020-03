Coronavirus-L'amende confinement portée à 200 euros en France

PARIS, 29 mars (Reuters) - L'amende pour non-respect du confinement en France a été portée à 200 euros, contre 135 euros précédemment, montre un décret https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763219&categorieLien=id gouvernemental publié dimanche au Journal officiel.

"Les montants de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 200 et 450 euros", indique ce décret "relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire".

La France a été placée en confinement total le 17 mars, une mesure destinée à freiner la propagation du coronavirus, qui a fait 2.314 morts dans le pays selon les dernières données fournies samedi soir par les autorités sanitaires, ce chiffre ne prenant en compte que les décès en milieu hospitalier.

Toute personne se déplaçant sur le territoire doit être en mesure de présenter un justificatif aux quelque 100.000 membres des forces de l'ordre déployées sur le territoire.

Seuls les déplacements pour le travail, les courses ou besoins de première nécessité, les déplacements pour motif de santé, motif familial impérieux ou assistance de personne vulnérable, les déplacements brefs à proximité du domicile ou l'activité physique sont autorisés sous réserve de présenter une attestation sur l'honneur.

Le confinement a été prolongé vendredi de deux semaines jusqu'au 15 avril. (Jean-Stéphane Brosse)