Coronavirus-L'efficacité d'un vaccin peut-être évalué à l'automne-GAVI

ZURICK, 24 mai (Reuters) - Les premiers éléments relatifs à l'efficacité d'un potentiel vaccin contre le coronavirus pourraient être disponibles à l'automne, a déclaré dimanche le chef de l'alliance vaccinale GAVI à un journal suisse.

Un long chemin restera néanmoins à parcourir avant qu'un vaccin efficace soit disponible partout, prévient Seth Berkley, directeur de l'alliance GAVI, une organisation internationale basée à Genève regroupant notamment l'OMS, l'Unicef et la Banque mondiale.

"Malheureusement, nous ne savons vraiment pas quel vaccin fonctionnera et s'il y en aura un. Si nous avons de la chance, nous recevrons des informations cet automne sur l'efficacité (d'un vaccin potentiel)", a-t-il déclaré au journal NZZ am Sonntag. "Mais il restera encore un long chemin à parcourir avant qu'une substance active soit disponible en grande quantité pour la population mondiale."

Seth Berkley appelle de ses voeux des efforts coordonnés à l'échelle mondiale qui doit passer selon lui par accord international permettant d'accroître la capacité de production du vaccin une fois que ce dernier sera mis au point.

Il a ajouté à titre d'exemple qu'un vaccin pouvait être plus efficace pour des personnes jeunes, et un autre mieux indiqué pour des sujets plus âgés.

Il a exhorté l'Organisation mondiale de la santé à émettre des directives claires sur l'utilisation et la distribution d'un vaccin afin d'éviter qu'il ne soit réservé aux plus riches.

La priorité doit de toutes façons être donnée à l'immunité des personnels de santé, a-t-il aussi estimé. (Brenna Hughes Neghaiw, version française Elizabeth Pineau)