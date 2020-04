Coronavirus-L'état d'urgence sanitaire va être prolongé au Japon - NHK

TOKYO, 1er mai (Reuters) - Le Japon annoncera lundi la prolongation de l'état d'urgence sanitaire destiné à contenir l'épidémie de coronavirus, a rapporté vendredi la télévision publique NHK, après que le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré qu'il était difficile pour le pays de revenir à la vie normale.

Plusieurs pays à travers le monde ont engagé le redémarrage de leur activité économique, après la fermeture des commerces et entreprises dans le cadre de mesures de confinement.

Si le Japon a recensé moins d'infections et de décès que les principaux foyers mondiaux de contamination, le gouvernement continue de prôner la prudence et a appelé la population japonaise de continuer à se confiner et à maintenir la distanciation sociale.

D'après NHK, qui ne cite pas ses sources, Tokyo décidera lundi d'étendre l'état d'urgence sanitaire en vigueur actuellement jusqu'au 6 mai. Une réunion est prévue ce jour-là entre membres du gouvernement et experts sanitaire.

Cette prolongation devrait être d'une durée d'un mois, ont dit des sources à Reuters. (Chris Gallagher; version française Jean Terzian)