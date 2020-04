Coronavirus: La BCE va devoir garder des taux bas avec la faible inflation, selon Villeroy

Interrogé sur Europe 1 sur les retombées économiques de cette crise sanitaire, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a répondu: "Il y a un point déjà qui est important pour la suite, c'est que l'inflation sera faible (...) ça a une conséquence très importante pour (...) la Banque centrale européenne, c'est que nous pourrons, compte tenu de l'inflation très basse, et nous devrons garder des taux d'intérêt très bas, ce qui contribuera à soutenir la croissance et ce qui facilitera le financement des dettes supplémentaires."

Il a aussi jugé que si l'Europe "peut faire plus, sur des emprunts collectifs, des coronabonds, quel que soit le mécanisme, c'est très bien" mais que "la mobilisation en cours a été beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide qu'en 2008".

(Bertrand Boucey)