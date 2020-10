Coronavirus-La Belgique pourrait se reconfiner la semaine prochaine

BRUXELLES, 22 octobre (Reuters) - La Belgique pourrait de nouveau imposer, dès la semaine prochaine, un confinement afin d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi un porte-parole des autorités sanitaires, alors que le pays fait face à une flambée des infections.

Comme de nombreux pays européens, la Belgique a mis en place un strict confinement avant l'été, une mesure qui a permis de réduire le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination.

Mais les bilans journaliers sont repartis à la hausse ces dernières semaines, avec la réouverture des établissements scolaires et la baisse des températures.

"Je pense que nous aurons probablement un autre confinement à la fin de la semaine prochaine si la tendance ne s'inverse pas d'ici-là", a déclaré Yves van Laethem, le porte-parole en charge des questions liées au COVID-19, à la chaîne LN24 TV.

Les autorités ont ordonné cette semaine un couvre-feu et la fermeture des bars et restaurants pour un mois. (Philip Blenkinsop et John Chalmers; version française Jean Terzian)