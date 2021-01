Coronavirus-La Chine distribuera ses vaccins gratuitement-gouvernement

SHANGHAI, 9 janvier (Reuters) - La Chine distribuera ses vaccins gratuitement lorsqu'ils seront proposés au public, ont annoncé les autorités gouvernementales samedi.

Lors d'un événement avec la presse, Zheng Zhongwei, un représentant de la Commission nationale de la santé, a déclaré que bien que la production et la distribution du vaccin ait un coût, le gouvernement ferait en sorte que les vaccins soient distribués gratuitement à la population.

"Notre peuple n'aura pas à débourser un centime pour le vaccin", a-t-il déclaré.

La Chine a administré plus de 9 millions de doses de vaccin, dont plus de 7 millions depuis la mi-décembre. (Josh Horwitz et Roxanne Liu, version française Camille Raynaud)