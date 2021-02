Coronavirus-La Chine fait état de 25 nouveaux cas

PEKIN, 3 février (Reuters) - La Chine a recensé 25 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 30 un jour plus tôt, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires, soit un plus bas quotidien depuis plus d'un mois quand un rebond des infections a été constaté.

Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a indiqué avoir enregistré 15 transmissions locales parmi ces nouveaux cas.

Selon les données de la commission, 89.619 infections ont été confirmées en Chine continentale.

Aucun décès supplémentaire n'a été enregistré mercredi. Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève à 4.636 morts. (Se Young Lee; version française Jean Terzian)