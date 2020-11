Coronavirus-La Chine impose des restrictions à certains voyageurs européens

PEKIN, 5 novembre (Reuters) - La Chine a interdit l'entrée sur son territoire à certains voyageurs en provenance du Royaume-Uni et de Belgique, et a mis en place de stricts contrôles sanitaires pour les visiteurs venus des Etats-Unis, d'Allemagne et de France, sur fond de renforcement des mesures face à la pandémie de coronavirus.

Du fait de la crise sanitaire, Pékin a décidé d'interdire temporairement l'entrée des citoyens étrangers voyageant depuis le Royaume-Uni même si ceux-ci disposent d'un titre de résidence, a fait savoir mercredi l'ambassade de Chine à Londres.

La mission diplomatique chinoise en Belgique a publié un communiqué similaire annonçant des restrictions visant les voyageurs belges, alors que la Belgique présente le taux de contamination au coronavirus le plus important d'Europe.

Après avoir interdit en mars l'entrée de tous les ressortissants étrangers face à la propagation du coronavirus, la Chine avait assoupli ses restrictions le 28 septembre dernier. Ce resserrement des mesures aux frontières intervient alors que l'Europe connaît une nouvelle vague de l'épidémie.

Pékin a annoncé d'autres nouvelles mesures sanitaires, parmi les plus strictes au monde. A compter du 6 novembre, tous les voyageurs en provenance des Etats-Unis, d'Allemagne et de France devront se soumettre à deux tests de dépistage, dont un sanguin, au cours des 48 heures précédant leur vol.

Des exigences similaires concerneront les passagers venus d'Australie, de Singapour et du Japon à compter du 8 novembre. (Ryan Woo; version française Jean Terzian)