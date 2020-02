Coronavirus-La Chine rapporte 433 nouveaux cas de contamination

(Elements supplémentaires)

SHANGHAI, 27 février (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré jeudi avoir recensé 433 nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine continentale mercredi, ce qui porte à 78.497 le nombre de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie, en décembre dernier.

Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a indiqué que le virus a causé 29 décès supplémentaires en Chine continentale, contre 52 la veille. Il s'agit du nombre de décès quotidiens le plus faible depuis le 28 janvier.

L'épidémie a désormais causé la mort de 2.744 personnes en Chine continentale, selon les données officielles.

Une grande majorité des nouveaux cas de contamination et décès ont été signalés dans la province de Hubei, dans le centre du pays, foyer de l'épidémie.

Alors que le nombre de nouveaux cas de contamination est devenu plus important hors de Chine continentale, les autorités à Pékin focalisent désormais leur attention sur de possibles sources d'infection en provenance de l'étranger.

Le gouvernement de Shanghai tente d'identifier les personnes ayant pu être en contact avec un patient arrivé d'Iran, où a lieu une flambée épidémique.

Plus de 40 pays et territoires hors de Chine continentale ont déclaré avoir recensé des cas de contamination au coronavirus, parmi lesquels, derniers en date, le Brésil, le Pakistan, la Norvège, la Grèce, la Roumanie et l'Algérie. (David Stanway et Lusha Zhang; version française Jean Terzian)