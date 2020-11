Coronavirus-La Corée du Sud renforce les mesures de distanciation

SEOUL, 17 novembre (Reuters) - La Corée du Sud a décidé de renforcer les restrictions sanitaires dans la capitale Séoul et ses environs face à la hausse du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus recensées quotidiennement, a déclaré mardi le Premier ministre Chung Sye-kyun.

Les mesures plus strictes comprennent l'interdiction des rassemblements publics de plus de 100 personnes, la limitation du nombre de personnes assistant aux offices religieux et aux événements sportifs à 30% de la capacité des lieux, tandis que la distanciation sociale est renforcée dans les lieux dits à haut risque comme les boîtes de nuit et les bars à karaoké.

Premier pays hors de Chine durement touché par l'épidémie de coronavirus après l'apparition de celle-ci, la Corée du Sud est l'un des pays ayant le mieux réussi à contrôler la crise sanitaire, via d'importantes campagnes de dépistage et de traçage des contacts. Mais elle continue de faire face régulièrement à des foyers de contamination.

Le gouvernement a décidé du renforcement des mesures après que le nombre total de nouveaux cas confirmés dans le pays a dépassé les 200 lundi pour une troisième journée consécutive, un plus haut depuis début septembre.

Environ la moitié des 52 millions d'habitants sud-coréens résident dans la région de Séoul. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)