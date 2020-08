Coronavirus-La Corée du Sud s'inquiète d'une hausse des nouveaux cas

SEOUL, 19 août (Reuters) - La Corée du Sud a fait état mercredi de 297 nouvelles infections confirmées au coronavirus, un sixième jour consécutif de hausse et un record quotidien depuis début mars, alors qu'un foyer de contamination dans la capitale Séoul semble s'aggraver.

Selon les données officielles, 16.058 cas de contamination et 306 décès ont été recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie.

La plupart des nouveaux cas confirmés sont apparus à Séoul et dans ses environs, alimentant les inquiétudes sur un vaste foyer épidémiologique dans la métropole de plus de 25 millions d'habitants. Seuls de petits foyers y ont été constatés jusqu'à présent.

Le gouvernement a ordonné cette semaine la fermeture des boîtes de nuit, karaokés et cybercafés, interdit les offices religieux et limité les rassemblements à 50 personnes en intérieur et à 100 personnes en plein air.

Des restrictions plus importantes pourraient être imposées si le nombre de nouveaux cas continue de croître ainsi. (Josh Smith; version française Jean Terzian)