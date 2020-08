Coronavirus-La Corée du Sud s'inquiète d'une hausse des nouveaux cas

SEOUL, 19 août (Reuters) - La Corée du Sud a fait état mercredi de 297 nouvelles infections confirmées au coronavirus, un sixième jour consécutif de hausse et un record quotidien depuis début mars, alors qu'un foyer de contamination dans la capitale Séoul semble s'aggraver.

Selon les données officielles, 16.058 cas de contamination et 306 décès ont été recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie.

La plupart des nouveaux cas confirmés sont apparus à Séoul et dans ses environs, alimentant les inquiétudes sur un vaste foyer épidémiologique dans la métropole de plus de 25 millions d'habitants. Seuls de petits foyers y ont été constatés jusqu'à présent.

"Nous nous trouvons dans une crise terriblement dangereuse avec des infections qui se propagent dans la zone métropolitaine de Séoul et menacent de provoquer une transmission massive au niveau national", a déclaré le vice-ministre de la Santé, Kim Gang-lip, lors d'un point de presse.

"Le gouvernement ne peut pas contenir la propagation actuelle seulement avec le traçage et l'isolement (...) Veuillez rester chez vous à moins que vous deviez sortir", a-t-il ajouté.

Au moins 140 des nouveaux cas recensés sont liés à l'église Sarang Jeil, déjà concernée par plus de 400 infections préalables. Les autorités cherchent à retrouver 600 autres membres de la congrégation qui devraient se trouver en isolement et aimeraient tester l'ensemble de ses 4.000 membres, a indiqué Kim.

Le gouvernement a ordonné cette semaine la fermeture des boîtes de nuit, karaokés et cybercafés, interdit les offices religieux et limité les rassemblements à 50 personnes en intérieur et à 100 personnes en plein air.

Des restrictions plus importantes pourraient être imposées si le nombre de nouveaux cas continue de croître ainsi. (Josh Smith et Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)