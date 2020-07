Coronavirus: La France a enregistré 18 morts de plus en 24 heures

PARIS, 3 juillet (Reuters) - La France a enregistré 18 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures à l'hôpital, annonce vendredi soir la direction générale de la santé (DGS), pour un total de 29.893 morts depuis le début de l'épidémie.

Le nombre des patients hospitalisés pour une infection Covid-19 continue de refluer, passant sous le seuil des 8.000 pour la première fois depuis le 22 mars, à 7.990 contre 8.148 jeudi soir.

Même tendance pour les formes graves nécessitant des soins en service de réanimation: ils ne sont plus que 560 contre 573 la veille. Le recul est constant depuis le pic atteint le 8 avril dernier: on comptait alors 7.148 malades soignés en réanimation pour une infection Covid-19. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)