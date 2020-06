Coronavirus-La France compte 29 morts en plus

(Actualisé avec nombre de cas confirmés, §4)

PARIS, 15 juin (Reuters) - La France a enregistré lundi 29 décès supplémentaires provoqués par le nouveau coronavirus, pour un bilan de 29.436 morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé la direction générale de la santé (DGS).

Alors que l'ensemble du pays, hormis Mayotte et la Guyane, est désormais classé en "vert", le nombre de personnes hospitalisées en raison du COVID-19, la maladie provoquée par la coronavirus, continue de baisser, à 10.752 patients contre 10.881 dimanche.

Le nombre de patients traités dans les services de réanimation poursuit également sa baisse, à 846, soit 23 de moins que dimanche.

Le nombre total de cas confirmés de contamination atteint désormais 157.372, soit 152 de plus que dimanche.

La DGS a également fait état de la découverte de trois nouveaux foyers épidémiques pour un total de 233 depuis le 9 mai, deux jours avant le début du déconfinement de la population.

"Aucun cluster en métropole ne témoigne à ce jour d’une transmission communautaire non contrôlée", souligne-t-elle cependant, alors que 98 de ces 233 "clusters" ne sont plus actifs. (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)