Coronavirus-La France dans une situation "plus que délicate"-Macron

FORT DE BREGANÇON, Var, 11 août (Reuters) - La quatrième vague de l'épidémie de COVID-19 place la France dans une situation sanitaire "plus que délicate" et "impose notre mobilisation", a déclaré mercredi Emmanuel Macron en ouverture d'un conseil de défense et de sécurité sanitaire en visioconférence depuis le fort de Brégançon (Var).

"Nous avons dépassé en début de semaine les 9.000 hospitalisations pour COVID", a-t-il précisé, en soulignant que "la barre des 1.600 patients en réanimation a également été franchie".

(Reportage Noémie Olive et Myriam Rivet, édité par Elizabeth Pineau)