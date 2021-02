Coronavirus-La France enregistre 25.018 contaminations supplémentaires, stabilité des patients en réanimation

PARIS, 17 février (Reuters) - La France a enregistré 25.018 contaminations supplémentaires et 310 nouveaux décès en 24 heures, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

Le bilan officiel de l'épidémie en France s'élève à 83.122 morts.

Le nombre de patients en réanimation est resté quasiment stable à 3.350 (+2) tandis que 25.974 personnes étaient hospitalisées au total pour une infection au COVID-19, soit 265 de moins en 24 heures.

La Direction générale de la Santé a annoncé pour sa part que 2.406.172 premières injections de vaccins contre le virus avaient été réalisées - 3,6% de la population totale - et 923.289 deuxièmes injections, soit un total de plus de 3,3 millions de vaccinations. (Jean-Michel Bélot et Nicolas Delame)