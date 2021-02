Coronavirus-La France enregistre 4.376 nouvelles infections

PARIS, 15 février (Reuters) - La France a enregistré lundi 4.376 nouveaux cas de contamination par le coronavirus et 412 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures, selon les données publiées par Santé Publique France.

Il s'agit d'un bilan quotidien stable sur une semaine, alors que le nombre de nouvelles infections est traditionnellement faible le lundi.

La crise sanitaire a désormais causé 82.226 morts dans le pays.

SPF a fait aussi état de 26.522 nouvelles hospitalisations, soit 77 de plus que dimanche, dont 3.381 personnes en réanimation (+72).

D'après les données communiquées par ailleurs par la Direction générale de la Santé, plus de 3 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 ont été administrées en France depuis le lancement de la campagne de vaccination.

Elle a indiqué dans un communiqué que 720.249 personnes avaient reçu les deux doses du vaccin.

"Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 2.294.208 premières injections de vaccin (soit 3,5% de la population totale et 4,3% de la population majeure) et 720.249 deuxièmes injections ont été réalisées", a précisé la DGS, soit un total supérieur à 3,014 millions. (Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)