Coronavirus-La France fait état de 208.099 nouveaux cas en 24 heures

(Actualisé avec la moyenne sur sept jours, OMS)

PARIS, 29 décembre (Reuters) - La France a franchi mercredi la barre des 200.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en vingt-quatre heures pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire l'an dernier, indiquent les données du ministère de la Santé.

D'après le ministère, 208.099 nouveaux cas de contamination ont été recensés depuis mardi. Sur sept jours, la moyenne quotidienne des nouveaux cas de coronavirus dans le pays atteint du coup un record absolu de 105.190.

Le nombre de patients soignés en réanimation en raison du COVID-19 a augmenté de 53 en l'espace de vingt-quatre heures, tandis que 184 décès supplémentaires ont été enregistrés.

Au cours d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé avait indiqué plus tôt dans la journée que le nombre quotidien de nouveaux cas s'élevait à 208.000.

Olivier Véran a évoqué un "raz-de-marée" à propos du variant Omicron du coronavirus et a jugé la situation dans les hôpitaux "préoccupante".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part estimé que la circulation simultanée des variants Delta et Omicron du coronavirus provoquait un "tsunami de cas" et a réitéré son appel en faveur d'un partage mondial plus équitable des doses de vaccin contre le COVID-19.

"Delta et Omicron sont désormais des menaces jumelles qui font grimper les nombre de cas à des niveaux record, entraînant des flambée des hospitalisations et des décès", a dit lors d'une conférence de presse Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. (Reportage Benoît Van Overstraeten et Matthieu Protard, édité par Jean Terzian)