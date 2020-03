Coronavirus: La France ferme les restaurants, les cafés et les commerces non essentiels

PARIS, 14 mars (Reuters) - Face à l'accélération de la progression du coronarivus, le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé samedi la fermeture à compter de minuit des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics non essentiels.

Les commerces non essentiels devront aussi fermer, a-t-il ajouté lors d'une allocution au ministère des Solidarités et de la Santé.

"Nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts", a-t-il dit, appelant les entreprises et les administrations à développer le télétravail pour permettre à un maximum de gens de rester à leur domicile

Le premier tour des élections municipales pourra en revanche se tenir ce dimanche dans le respect strict des consignes, notamment de "distanciation".

"J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble des comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise", a conclu le Premier ministre. (Henri-Pierre André)