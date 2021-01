Coronavirus-La France franchit le cap du million de vaccinations

PARIS, 23 janvier (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé samedi sur Twitter qu'un million de personnes avaient été vaccinées en France depuis le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19, le 27 décembre.

"Un million de Français vaccinés", a écrit Jean Castex en ajoutant une photo d'un mot qui semblait écrit à la main à destination des parties prenantes de cette campagne.

"A tous nos soignants, à tous nos élus, à tous les personnels et agents des préfectures, des ARS et des établissements de santé, à toutes celles et tous ceux qui unissent leurs forces à cette exceptionnelle campagne de vaccination : merci!", a-t-il écrit.

Le gouvernement a essuyé de nombreuses critiques en raison du démarrage poussif de sa campagne de vaccination durant la période des fêtes de Noël et s'efforce, depuis, de rattraper son retard, par rapport à ses voisins européens. (Caroline Pailliez)