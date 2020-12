Coronavirus-La France franchit le seuil des 60.000 morts

PARIS, 18 décembre (Reuters) - Le seuil des 60.000 décès dus au COVID-19 a été dépassé vendredi en France, selon Santé publique France, qui signale par ailleurs 15.674 nouveaux cas de contamination en 24 heures, soit plus de 2.500 de moins que la veille (18.254).

Le bilan français de l'épidémie s'élève désormais à 60.229 morts, dont 610 sont survenues au cours des 24 dernières heures en milieu hospitalier et dans les Ehpad.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élève à 24.977 et 2.773 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 205 et 35 de moins que jeudi. Sur ce total, 1.281 ont été admis au cours des 24 dernières heures et 176 sont arrivés en réanimation.

Le directeur général de la Santé a jugé jeudi l'évolution de l'épidémie "préoccupante".

(Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)