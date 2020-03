Coronavirus-La France prépare un décret limitant encore les déplacements

PARIS, 15 mars (Reuters) - Le gouvernement français prépare un décret enjoignant les Français à rester chez eux et à limiter encore davantage leurs déplacements pour tenter de contenir la progression du coronavirus dans l'Hexagone, a-t-on appris dimanche auprès de sources proches du dossier.

A ce jour, l'épidémie de coronavirus a fait en France 127 morts et 5.423 personnes contaminées et poussé les autorités à annoncer samedi soir, à la veille du premier tour des élections municipales, la fermeture des bars, restaurants et commerces non indispensables.

(Bureau de Paris)