Coronavirus-La France rapporte 22.371 nouveaux cas de contamination

PARIS, 20 février (Reuters) - Le ministère français de la Santé a fait état samedi de 22.371 nouvelles contaminations au COVID-19 en l'espace de vingt-quatre heurs contre 24.116 cas supplémentaires la veille.

Selon Santé publique France, le pays a enregistré 183 nouveaux décès liés à l'épidémie à l’hôpital contre 328 vendredi.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué samedi que des mesures supplémentaires pourraient être mises en oeuvre dans les Alpes-Maritimes pour lutter contre un regain de contaminations au coronavirus.

"J'ai peur qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires, en plus du couvre-feu et des mesures qui existent déjà à l'échelle du département des Alpes-Maritimes", a dit le ministre à des journalistes lors d'un déplacement à Nice. (Matthieu Protard et Geert De Clercq)