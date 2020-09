Coronavirus-La France risque la situation du printemps si le gouvernement n'agit pas - Castex

PARIS, 24 septembre (Reuters) - La France risque de se retrouver dans une situation proche de celle qu'elle a connue au printemps face au nouveau coronavirus si le gouvernement ne prend pas des mesures pour enrayer sa propagation, a déclaré jeudi Jean Castex.

"C'est une course contre la montre. Il faut que l'opinion soit très attentive et prudente. Si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps", a dit le Premier ministre sur France 2. (John Irish et Bertrand Boucey)