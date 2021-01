Coronavirus-La France signale 18.436 nouveaux cas et 172 décès en 24 heures

PARIS, 24 janvier (Reuters) - La France a enregistré dimanche 18.436 nouveaux cas de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2 en 24 heures et 172 décès supplémentaires dans les hôpitaux, montrent les chiffres publiés par les autorités sanitaires.

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus atteint désormais 3.053.617 cas depuis le début de l'épidémie en février 2020 et le bilan de l'épidémie s'établit à 73.049 morts.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au COVID-19 en France s'élève à 26.393, soit 493 de plus que la veille, et le nombre de patients traités dans les services de réanimation à 2.965, soit 69 de plus.

Le nombre de personnes en réanimation avait baissé samedi, pour la première fois en deux semaines.

(Blandine Hénault)