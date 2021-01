Coronavirus-La France sous couvre-feu passe le cap des 70.000 morts

PARIS, 16 janvier (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France dépasse 70.000 morts, les autorités sanitaires ayant enregistré samedi 196 décès supplémentaires en milieu hospitalier au cours des dernières 24 heures, a annoncé Santé Publique France (SPF).

SPF a fait état de 21.406 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, contre 21.271 vendredi, un niveau toujours élevé qui a justifié aux yeux du gouvernement l'entrée en vigueur d'un couvre-feu à 18h00 sur l'ensemble du territoire français à compter de ce samedi.

Le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement hospitalisés s'élevait samedi à 24.985, dont 2.731 en réanimation, des chiffres stables par rapport à la veille.

En tout, 70.142 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie, selon SPF.

Face aux critiques de certains élus locaux, le Premier ministre Jean Castex a une nouvelle fois justifié samedi le couvre-feu élargi et les autres mesures annoncées cette semaine par le gouvernement pour ralentir le rebond de l'épidémie.

"J'ai indiqué que ces mesures étaient nécessaires compte tenu de la situation qui (...) quoique dégradée, reste encore relativement meilleure que celle de beaucoup de pays qui nous entourent", a déclaré Jean Castex lors d'un déplacement à Lyon.

"Je les ai prise parce que notre environnement, avec notamment l'évolution de ce virus, nous incline à la plus grande prudence", a-t-il ajouté en allusion à la diffusion de variants présumés plus contagieux, britannique mais aussi sud-africain dont un cas a été confirmé samedi à Mayotte, entraînant la suspension des liaisons aériennes et maritimes avec l'île.

Le Premier ministre a par ailleurs répété que la campagne de vaccination ne pourrait être que progressive, et qu'il ne serait pas possible de vacciner "en quelques jours" les cinq millions de Français âgés de plus de 75 ans.

La campagne de vaccination sera ouverte dès lundi à ces personnes âgées ainsi qu'aux personnes vulnérables à très haut risque. Plus d'un million de rendez-vous ont été pris dans cette perspective, a précisé vendredi la DGS.

La Direction générale de la Santé a annoncé samedi que 413.046 personnes avaient jusqu'ici été vaccinées parmi les publics prioritaires, à savoir les personnes âgées en Ehpad ou en unité de soin de longue durée, les soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, et les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les établissements médicalisés et spécialisés.

Ce chiffre est en légère hausse par rapport à vendredi (388.730 personnes vaccinées).

La DGS précise dans un communiqué que la région qui a le plus vacciné jusqu'à présent est l'Île-de-France, avec 77.012 personnes. Suivent la Nouvelle Aquitaine (43.949) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (43.340). (Tangi Salaün)