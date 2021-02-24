Coronavirus-La France va acquérir 226 mlns de masques textiles pour les plus vulnérables

24 février (Reuters) -
* LE MINISTÈRE FRANCAIS DE L'ECONOMIE A ATTRIBUÉ, DÉBUT
FÉVRIER 2021, UN MARCHÉ POUR ACQUÉRIR 226,65 MILLIONS DE
MASQUES TEXTILES GRAND PUBLIC À FILTRATION GARANTIE-COMMUNIQUÉ
* CES MASQUES SERONT MIS À DISPOSITION DES PERSONNES
POUVANT
AVOIR DES DIFFICULTÉS À ACHETER DES MASQUES POUR SE
PROTÉGER-COMMUNIQUÉ
* CES COMMANDES COUVRIRONT ÉGALEMENT LES BESOINS EN MASQUES
POUR
LA PROTECTION DES AGENTS DE LÉTAT, À LEXCEPTION DE CEUX
RELEVANT DU DOMAINE DE LA SANTÉ QUI BÉNÉFICIENT DAUTRES
COMMANDES-COMMUNIQUÉ
(Rédaction de Paris)