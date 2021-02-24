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Coronavirus-La France va acquérir 226 mlns de masques textiles pour les plus vulnérables

24/02/2021 | 17:45
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24 février (Reuters) -

* LE MINISTÈRE FRANCAIS DE L'ECONOMIE A ATTRIBUÉ, DÉBUT FÉVRIER 2021, UN MARCHÉ POUR ACQUÉRIR 226,65 MILLIONS DE MASQUES TEXTILES GRAND PUBLIC À FILTRATION GARANTIE-COMMUNIQUÉ

* CES MASQUES SERONT MIS À DISPOSITION DES PERSONNES POUVANT AVOIR DES DIFFICULTÉS À ACHETER DES MASQUES POUR SE PROTÉGER-COMMUNIQUÉ

* CES COMMANDES COUVRIRONT ÉGALEMENT LES BESOINS EN MASQUES POUR LA PROTECTION DES AGENTS DE LÉTAT, À LEXCEPTION DE CEUX RELEVANT DU DOMAINE DE LA SANTÉ QUI BÉNÉFICIENT DAUTRES COMMANDES-COMMUNIQUÉ (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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17:45France-ces masques seront mis à disposition des  personnes pouvant avoir des difficultés à acheter des masques pour se protéger-communiqué
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17:44France-le ministère de l’economie a attribué, début février 2021, un marché pour acquérir 226,65 millions de masques  textiles grand public à filtration garantie-communiqué
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