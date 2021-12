Coronavirus-La France va durcir les contrôles avec le Royaume-Uni - Attal

PARIS, 16 décembre (Reuters) - La France va durcir les contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni, y compris pour les personnes vaccinées, afin de freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement.

"On va mettre en place un contrôle (...) encore plus drastique que ce qui existe aujourd'hui", a dit Gabriel Attal sur BFM TV. "On va réduire la validité du test pour venir en France. C'était 48 heures jusqu'à maintenant, ça va passer à 24 heures. On va limiter les motifs qui permettent de venir du Royaume-Uni en France."

"Tout ce qui est tourisme, déplacements professionnels pour des personnes qui n'ont pas la nationalité française ou européenne, qui ne sont pas résidentes en France, sera limité", a précisé le porte-parole du gouvernement.

"Les personnes qui arriveront sur notre sol du Royaume-Uni devront s'isoler dans un lieu qu'elles choisiront pendant sept jours, contrôlé par les forces de sécurité, mais l'isolement pourra être levé au bout de 48 heures si un test négatif a été fait une fois arrivé en France", a-t-il ajouté.

Ces restrictions s'appliquaient jusqu'ici uniquement pour les personnes non vaccinées.

Ce cadre, a déclaré Gabriel Attal, va permettre de "resserrer les mailles du filet pour ralentir au maximum l'arrivée de cas de variant Omicron sur notre sol".

Selon le porte-parole de l'exécutif, la France a pour l'heure détecté 240 cas de variant Omicron mais leur nombre est probablement beaucoup plus élevé.

"Notre logique est de retarder au maximum le développement du variant Omicron sur notre territoire (...) parce que le rappel de vaccination a de l'efficacité sur le variant, a expliqué Gabriel Attal. (Reportage Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)