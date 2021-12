Coronavirus: La France va durcir les contrôles avec le Royaume-Uni, dit Attal

PARIS (Reuters) - La France va durcir les contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni, y compris pour les personnes vaccinées, afin de freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement.

"On va mettre en place un contrôle (...) encore plus drastique que ce qui existe aujourd'hui", a dit Gabriel Attal sur BFM TV. "On va réduire la validité du test pour venir en France. C'était 48 heures jusqu'à maintenant, ça va passer à 24 heures. On va limiter les motifs qui permettent de venir du Royaume-Uni en France."

(Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)