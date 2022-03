Coronavirus-La France va proposer une 4e dose de rappel pour les plus de 80 ans-Castex

PARIS, 12 mars (Reuters) - La France va commencer à offrir une nouvelle dose de rappel contre le COVID-19 aux personnes âgées de 80 ans et plus ayant reçu leur précédente dose de rappel plus de trois mois auparavant, a déclaré le Premier ministre français Jean Castex dans un entretien au Parisien publié samedi.

Le Premier ministre avait indiqué en janvier que la France était prête à lancer une quatrième campagne de rappel vaccinal dès que les autorités de santé donneraient leur feu vert.

Jean Castex a précisé qu'une hausse des cas de contamination au coronavirus ne changeraient pas les plans du gouvernement d'assouplir dès lundi les restrictions, la pression hospitalière continuant de baisser.

(Reportage Gus Trompiz; version française Camille Raynaud)