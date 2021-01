Coronavirus-La GB suspend les liaisons aériennes avec les Emirats

LONDRES, 29 janvier (Reuters) - La Grande-Bretagne interdit à compter de ce vendredi les vols directs de passagers à destination et en provenance des Emirats arabes unis (EAU), fermant ainsi la liaison aérienne la plus fréquentée au monde entre Dubaï et Londres, dans le cadre de mesures sanitaires face à la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement britannique a fait savoir qu'il ajoutait les EAU, le Burundi et le Rwanda à sa liste d'interdiction de voyage par crainte de voir se propager le variant plus contagieux du coronavirus détecté en Afrique du Sud. Les autorités sanitaires n'ont pas acquis la certitude que les vaccins déployés en Grande-Bretagne protègent contre ce variant.

Cela signifie que "les personnes s'étant rendues ou ayant transité par ces pays se verront refuser l'entrée, hormis les ressortissants britanniques, irlandais et de pays tiers disposant d'un droit de résidence, qui devront s'auto-isoler à domicile pendant dix jours", a dit jeudi sur Twitter le ministre britannique des Transports, Grant Shapps.

Les compagnies aériennes Emirates et Etihad Airways ont annoncé sur leurs sites qu'elles suspendraient tous les vols de passagers avec le Royaume-Uni à partir de 13h00 GMT vendredi, soit au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction.

Dans un communiqué, l'aéroport de Dubaï a conseillé aux voyageurs qui ont réservé des vols vers le Royaume-Uni devant atterrir après l'entrée en vigueur de l'interdiction à ne pas se rendre à l'aéroport et à contacter la compagnie aérienne concernée.

Le département britannique des Transports a conseillé aux ressortissants britanniques se trouvant actuellement aux EAU d'effectuer des vols avec correspondances s'ils souhaitaient retourner en Grande-Bretagne.

Avec les fermetures de frontières à travers le monde du fait de la crise sanitaire, la liaison aérienne entre Dubaï et Londres était en janvier la plus fréquentée au monde, avec 190.365 voyageurs prévus durant le mois, selon le fournisseur de données aériennes OAG.

Emirates et Etihad ont pour habitude de transporter depuis Londres un grand nombre de passagers effectuant une escale dans les aéroports des Emirats avant de se rendre dans des destinations comme l'Australie, ce qui laisse supposer que l'interdiction va avoir de vastes conséquences. (William James à Londres et Jamie Freed à Sydney, avec Melanie Burton à Melbourne, Alexander Cornwell à Dubaï; version française Jean Terzian)