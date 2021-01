Coronavirus-La Norvège assouplit le confinement dans la région d'Oslo

par Nora Buli

OSLO, 30 janvier (Reuters) - Le gouvernement norvégien va assouplir progressivement à partir du 3 février les mesures de confinement mises en oeuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la région de la capitale Oslo, permettant à certains magasins et activités de loisirs de rouvrir, a déclaré samedi le ministre de la Santé Bent Hoeie.

L'épidémie d'une variante plus contagieuse du COVID-19 , identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne, avait entraîné la mise en place de mesures plus strictes dans le pays le 23 janvier, y compris la fermeture de tous les magasins non essentiels pour la première fois de la pandémie.

"Les infections diminuent continuellement en Norvège et nous avons maintenant une meilleure vue d'ensemble de l'épidémie et de sa propagation", a déclaré Bent Hoeie lors d'une conférence de presse.

La situation dans et autour de la capitale Oslo reste cependant incertaine et l'assouplissement sera donc progressif, a-t-il ajouté.

Les magasins hors centres commerciaux seront autorisés à rouvrir mercredi tout comme les restaurants, bien que l'alcool ne pourra pas y être servi, a-t-il ajouté.

La Norvège va également assouplir les restrictions en vigueur dans ses écoles, permettant plus d'enseignement en classe et des groupes d'élèves plus importants. (Version française Benjamin Mallet)