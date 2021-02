Coronavirus-La Russie aurait le troisième bilan le plus élevé au niveau mondial-Rosstat

MOSCOU, 8 février (Reuters) - Le service des statistiques russe, Rosstat, a rapporté lundi que le bilan de l'épidémie de coronavirus s'élevait à 162.429 morts en 2020, ce qui en ferait le troisième bilan le plus élevé au niveau mondial.

Ce chiffre est presque trois fois plus élevé que les 57.555 morts dénombrées par le groupe de travail consacré au coronavirus en Russie, et il confirme les propos d'un adjoint au Premier ministre qui suggérait que le bilan était plus élevé qu'annoncé l'an dernier.

Ces données pourraient remettre en question la manière dont le bilan de l'épidémie de coronavirus est calculé en Russie et la façon dont l'épidémie est gérée par le gouvernement, malgré le développement d'un vaccin contre le COVID-19.

Les autorités russes ont imposé un confinement durant la première vague de l'épidémie l'an dernier, mais n'en ont pas décrété un deuxième lorsque le nombre de cas a commencé à augmenter en septembre dernier.

Les données globales montrent que seuls les Etats-Unis et le Brésil ont fait état d'un nombre de décès liés au coronavirus plus élevé que la Russie l'an dernier. (Gleb Stolyarov; version française Camille Raynaud)