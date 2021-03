Coronavirus-La Russie dépasse le seuil des 200.000 morts, selon Rosstat

MOSCOU, 5 mars (Reuters) - Plus de 200.000 Russes sont morts des suites du COVID-19 depuis le début de la pandémie en avril dernier, a déclaré vendredi le service des statistiques russe, Rosstat, soit plus du double du chiffre utilisé le plus souvent par le groupe de travail consacré au coronavirus en Russie.

Selon les chiffres publiés par Rosstat, la Russie serait ainsi le troisième pays au monde le plus touché par la pandémie, derrière les États-Unis et le Brésil.

Rosstat, qui publie ses données sporadiquement et avec un décalage, a indiqué avoir enregistré en janvier 200.432 décès au total.

Le bilan du groupe de travail gouvernemental, mis à jour quotidiennement, avait lui fait état de 88.285 décès à la date de vendredi.

Les autorités ont déclaré par le passé que les chiffres de Rosstat étaient plus complets, intégrant notamment les données des rapports d'autopsie non disponibles pour le décompte quotidien. (Gleb Stolyarov; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)