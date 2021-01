Coronavirus-La Russie va tester une nouvelle version du vaccin Spoutnik V

MOSCOU, 11 janvier (Reuters) - La Russie va lancer un essai clinique sur une version simplifiée de son vaccin Spoutnik V contre le COVID-19, ont déclaré les autorités ce lundi.

Cette nouvelle version, composée d’une seule dose, est présentée comme une solution "temporaire" pour les pays affichant un taux d'infection élevé et qui cherchent à accélérer leurs campagnes de vaccination.

Selon les autorités, plus d'un million de Russes ont déjà reçu la version classique, à deux doses, du vaccin Spoutnik V, du nom du satellite qui a marqué le début de la course a l’espace entre les États-Unis et l'URSS.

De nombreux pays cherchent des moyens leur permettant de gérer au mieux leurs stocks limités de vaccins contre le COVID-19, notamment en allongeant le délai entre deux doses et en réduisant la quantité de vaccin injecté.

L'objectif est d’accroître rapidement le nombre de personnes bénéficiant d'une immunité au moins partielle, ce qui pourrait réduire le nombre de cas graves et alléger la pression sur les systèmes de santé. (Polina Ivanova et Tom Balmforth; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)