Coronavirus: La Suède suspend le paiement des vaccins Pfizer

STOCKHOLM (Reuters) - L'Agence de santé publique suédoise a suspendu le paiement de ses commandes de vaccins contre le COVID-19 de Pfizer en attendant des précisions sur la quantité de doses disponibles dans chaque flacon, a rapporté mardi le quotidien suédois Dagens Nyheter.

La Suède cherche à savoir combien de doses de vaccins peuvent être réellement prélevées après que Pfizer lui a facturé six doses par flacon et non cinq comme prévu.

La Suède souhaite désormais que la Commission européenne et Pfizer parviennent à un accord sur le nombre de doses contenues dans chaque flacon.

"En attendant, nous avons dit à la société que nous devions suspendre le règlement des factures jusqu'à ce que nous obtenions des éclaircissements", a déclaré l'épidémiologiste en chef Anders Tegnell à Dagens Nyheter.

La branche suédoise de Pfizer a refusé de commenter ces informations.

L'Union européenne et Pfizer avaient initialement convenu que chaque flacon contenait cinq doses mais depuis des informations ont circulé selon lesquelles six doses pouvaient être extraites en utilisant une seringue spécifique.

"C'est inacceptable. Si un pays n'a la possibilité d'extraire que cinq doses par flacon, il reçoit donc moins de doses au même prix", a déclaré au journal le coordinateur suédois des vaccins, Richard Bergstrom.

Une porte-parole de l'Agence suédoise de la santé, qui gère les factures liées aux achats de vaccins, a déclaré qu'elle ne pouvait pas immédiatement commenter l'article du Dagens Nyheter.

(Johan Ahlander, version française Laetitia Volga)