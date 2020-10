Coronavirus-La Suisse durcit ses restrictions face à la hausse des cas

ZURICH, 18 octobre (Reuters) - La Suisse a annoncé dimanche un durcissement de ses mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, avec notamment une obligation du port du masque étendue à l'ensemble des lieux accueillant du public sur tout le territoire et une interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes dans l'espace public.

Ces mesures, prises à l'issue d'une séance extraordinaire du Conseil fédéral, entreront en vigueur lundi.

Le port du masque obligatoire, déjà en vigueur dans les transports publics, a été étendu aux gares, aéroports et arrêts de bus, alors que les règles étaient jusqu'ici différentes en fonction des cantons.

Cette obligation va en outre désormais concerner les commerces, les musées, les lieux de culte, les salles de spectacle, les restaurants ou encore les bâtiments administratifs.

"La forte augmentation des infections au coronavirus est préoccupante", a dit le Conseil fédéral dans un communiqué. "Elle concerne toutes les tranches d’âges et tous les cantons. Le nombre d’hospitalisations augmente lui aussi. Les nouvelles mesures prises à l’échelle nationale par la Confédération et les cantons visent à mieux protéger la santé de la population et à prévenir une surcharge du système de santé dans les semaines et les mois à venir."

Pays de 8,6 millions d'habitants, la Suisse a fait état vendredi d'un nombre record de nouvelles contaminations depuis le début de l'épidémie, avec 3.105 cas en 24 heures.

Jusqu'à présent, 74.422 personnes ont été contaminées en Suisse et 1.823 sont mortes de la maladie provoquée par le coronavirus.

Les habitants vont aussi devoir porter des masques dans les réunions privées de plus de 15 personnes tandis que le travail à domicile est encouragé.

"En dépit de ces restrictions, la vie économique et sociale doit pouvoir se poursuivre", a dit le Conseil fédéral. (John Revill version française Bertrand Boucey)