Coronavirus-La Thaïlande envisage de nouvelles restrictions

BANGKOK, 2 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires de Thaïlande ont préconisé samedi un durcissement des restrictions de circulation imposées aux entreprises et aux particuliers dans 28 provinces du pays dont la capitale, Bangkok, face à l'augmentation du nombre de cas d'infection par le coronavirus.

Les nouvelles mesures, qui doivent être validées par le Premier ministre, Prayuth Chan-ocha, pourraient inclure l'interdiction de certaines activités et de rassemblements considérés. Le gouvernement pourrait aussi recommander de privilégier le télétravail et d'éviter les déplacements entre provinces non indispensables.

Les autorités ont déjà décrété la fermeture pour deux semaines des établissements scolaires et celle, à titre temporaire, des crèches, des salles de sport, des bars et des salons de massage.

Les centres commerciaux, les restaurants, les piscines et les jardins publics restent ouverts mais la restauration en salle pourrait être visée par de nouvelles restrictions dans la capitale et d'autres provinces considérées comme à haut risque.

Bangkok a fait état samedi de 216 nouveaux cas d'infection et d'un décès supplémentaire. Depuis janvier dernier, le pays a enregistré 7.379 cas d'infection par le coronavirus et 64 morts.

(Panu Wongcha-um, version française Marc Angrand)