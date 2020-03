Coronavirus-La campagne de déclaration d'impôt sur le revenu allongée en France

PARIS, 31 mars (Reuters) - Le calendrier de la campagne 2020 de déclaration de l'impôt sur le revenu a été allongé en raison de la crise sanitaire en cours, a annoncé mardi le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

"Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons, j'ai décidé de décaler de quelques semaines la période durant laquelle les Français pourront déclarer leurs revenus pour l'année 2019", a déclaré Gérald Darmanin sur son compte Twitter.

Pour les déclarations papier, la date limite a été repoussée d'un mois, au 12 juin, et pour les télédéclarants, celle-ci a été fixée entre le 4 et le 11 juin en fonction des zones, soit une quinzaine de jours de plus que dans le calendrier initial.

Les Français pourront commencer à déclarer leurs revenus 2019 à partir du 20 avril.

Le syndicat Solidaires Finances publiques a plaidé à plusieurs reprises ces dernières semaines pour un report de cette campagne, jugeant qu'il s'agissait d'"une obligation sanitaire" qui n'exercerait qu'"un impact limité sur le budget de l'Etat".

Le lancement de la campagne de déclaration d'impôt sur les revenus, y compris assortie d'une limitation des rendez-vous physique, serait à l'origine d'un afflux de demandes par mail et par téléphone qui nécessiterait de renforcer la présence des agents du fisc dans les services, alors que ces derniers ne disposent "que de très peu, voire pas du tout de dispositifs de protection", avait prévenu l'organisation syndicale dans un communiqué.

(Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)