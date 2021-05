Coronavirus-La décrue se poursuit dans les réanimations en France

PARIS, 11 mai (Reuters) - Le nombre de patients atteints du COVID-19 dans les services de réanimation en France a poursuivi sa décrue mardi, à 4.743, soit 127 de moins que lundi, montrent les données du ministère de la Santé.

Il s'agit d'un huitième jour consécutif de baisse, après un pic légèrement au-dessus de 6.000 atteint fin avril.

Les nouvelles contaminations restent elles aussi sur une tendance globale à la baisse avec 19.791 cas en 24 heures, contre 24.371 mardi dernier.

Les hôpitaux français ont enregistré 236 décès supplémentaires dus au COVID-19 pour un bilan total de 106.935 morts dans le pays en raison de l'épidémie.

Un peu plus de 18,5 millions de personnes ont désormais reçu au moins une dose de vaccin en France, soit 27,6% de la population totale et 35,2% de la population majeure, et 8,2 millions ont reçu deux injections, selon les données du ministère de la Santé, qui font état de 657.300 doses administrées en 24 heures. (Dominique Vidalon et Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)