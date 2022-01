Coronavirus-La hausse du nombre de cas de COVID-19 se poursuit en Chine

PÉKIN, 1er janvier (Reuters) - La Chine a bouclé la dernière semaine de l'année 2021 avec le plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 transmis localement sur une période de sept jours depuis la fin de la première vague de l'épidémie dans le pays il y a près de deux ans et ce, malgré un arsenal de mesures parmi les plus strictes au monde.

L'autorité sanitaire a fait état samedi d'une hausse des nouveaux cas locaux symptomatiques à 175, ce qui porte le total sur la semaine à 1.151 en Chine continentale.

Cette recrudescence est principalement due à l'apparition d'une épidémie à Xian, une ville de 13 millions d'habitants placée en confinement depuis dix jours où 1.451 cas symptomatiques locaux ont été recensés depuis le 9 décembre, soit le chiffre le plus élevé pour une localité chinoise en 2021.

L'aggravation de l'épidémie à Xian va probablement renforcer la détermination des autorités à enrayer rapidement les transmissions alors que Pékin accueillera du 4 au 20 février les Jeux olympiques d'hiver.

Depuis le mois d'août, la Chine s'efforce de maîtriser toute manifestation du COVID-19 dans un délai d'environ deux semaines, contre quatre à six semaines auparavant, selon l'autorité de santé.

(Reportage Ryan Woo, Roxanne Liu, Martin Quin Pollard et le bureau de Pékin, version française Laetitia Volga)