Coronavirus-La limitation des rassemblements passe à 100 personnes en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, 25 mai (Reuters) - La limitation des rassemblements en vigueur pour faire face à la crise du coronavirus est passée de 10 à 100 personnes en Nouvelle-Zélande, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.

L'état d'alerte, actuellement au niveau 2, sera par ailleurs revu le 8 juin et le retour au niveau 1 devrait avoir lieu au plus tard le 22, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'un conseil des ministres. (Praveen Menon et Renju Jose, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)