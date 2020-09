Coronavirus: La reprise économique pourrait prendre 5 ans, selon la Banque mondiale

La reprise économique mondiale après la crise née de la pandémie de coronavirus pourrait prendre jusqu'à cinq ans, a déclaré jeudi l'économiste en chef de la Banque mondiale.

"Nous allons probablement connaître un redressement économique rapide, car toutes les mesures de restriction liées au confinement ont été levées, mais une reprise complète pourrait prendre jusqu'à cinq ans", a commenté Carmen Reinhart lors d'une visioconférence organisée à Madrid.

L'économiste en chef a déclaré que la récession économique engendrée par la pandémie durera plus longtemps dans certains pays et exacerbera les inégalités. Les plus démunis sur les territoires riches seront en effet plus sévèrement touchés par la crise, et les nations les plus pauvres plus durement affectées que les plus riches.

Pour la première fois en vingt ans, le taux de pauvreté mondial augmentera en conséquence de la crise, a-t-elle conclu.

