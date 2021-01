Coronavirus-La situation est "maîtrisée mais fragile"- Castex

PARIS, 14 janvier (Reuters) - La situation sanitaire face à l'épidémie de coronavirus est "maîtrisée mais fragile" en France, a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex.

"Les premières données montrent que nous avons passé les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique", a déclaré le chef du gouvernement.

"Notre situation est maîtrisée par rapport à ce qu'on observe chez nos voisins mais fragile car le virus circule encore activement sur notre territoire, et d'autant plus fragile avec l'émergence de souches plus contagieuses du virus", a-t-il ajouté. (Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)